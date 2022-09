De Queen zorgt voor chaos in de Premier League: “Grootste kalenderproblemen sinds de coronacrisis”

In Groot-Brittannië gaan ze de komende weken serieus moeten puzzelen. Na het overlijden van de Queen werden er verschillende Premier League-wedstrijden uitgesteld, die allemaal op een latere datum gespeeld moeten worden. En dat in het al drukke voetbalseizoen door het WK in Qatar.

De Britse krant The Telegraph noemt de zaak “the worst fixture backlog since the pandemic chaos”, zijnde de grootste kalenderproblemen sinds de coronacrisis. De volledige zevende speeldag van afgelopen weekend werd uitgesteld en komend weekend werden nog eens drie competitiewedstrijden op de lange baan geschoven, waaronder Chelsea - Liverpool.

Reden: veiligheidsissues. Door de begrafenis van Queen Elisabeth II zijn er niet overal voldoende agenten beschikbaar. De zeven wedstrijden die wel doorgaan, worden niet aanzien als risicomatchen. Een clash tussen Chelsea en Liverpool uiteraard wel, vandaar het uitstel.

De kalendermakers staan sowieso al onder druk door het aankomende WK in Qatar, dat eind november van start gaat. Een unicum in de voetbalgeschiedenis. Volgens The Telegraph is het dan ook meer dan waarschijnlijk dat de uitgestelde wedstrijden - waartoe ook de partij tussen Arsenal en PSV en de Europa League behoort - pas na januari worden ingehaald.

Er werd intussen ook al gemorreld aan starturen. De Europese match tussen Napoli en Rangers FC wordt een dag later gespeeld, terwijl Arsenal tegen Brentford speelt om 13u00 in plaats van 15u00. Kwestie van “de alcoholconsumptie in te perken”.

Het tweede deel van het Britse voetbalseizoen wordt dus bijzonder druk. Met een competitie van 38 speeldagen, Europese campagnes en twee bekercompetities is het altijd al puffen geblazen voor Kevin de Bruyne en co. Afwachten hoe ze het allemaal geregeld zullen krijgen.