Vrees dat Liverpool-fans gaan fluiten tijdens minuut stilte voor de Queen, trainer Klopp hoopt dat fans zich gedragen

Liverpool krijgt dinsdag Ajax over de vloer op de tweede speeldag van de Champions League. Een clash op Anfield, maar in de aanloop naar de partij gaat het vooral over de minuut stilte naar aanleiding van het overlijden van Queen Elisabeth II.

Liverpool moet voor eigen publiek meteen vol aan de bak aangezien het op speeldag één met zware 4-1 cijfers verloor van Napoli. Ajax was toen met 4-0 te sterk voor Rangers FC. Maar vooraleer Mo Salah en zijn ploegmakkers de bezoekers uit Amsterdam alle hoeken van het veld willen laten zien, wordt er op Anfield een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis van de Queen. De spelers zullen ook een zwarte armband dragen en de vlaggen rond het stadion hangen halfstok.

Kapitein Jordan Henderson ging ook het rouwregister tekenen in naam van de club:

Onvrede

Maar omtrent die minuut stilte hebben ze bij de Reds toch wat zenuwen. Liverpool-fans en het Britse Koningshuis, dat zijn niet bepaald twee handen op één buik. Daar zouden verschillende redenen voor zijn. Zoals de sterke band van de club met Ierland, dat zich in 1922 afscheidde van Groot-Brittannië. Liverpool wordt wel eens “de tweede hoofdstad” van Ierland genoemd. De club plaatste ook eens de leuze “We are not English, we are Scouse” op hun sociale media-kanalen. Verwijzend naar het typische accent van Liverpool-inwoners.

Ook zouden ze zich historisch gezien “in de steek” gelaten voelen door de stilte van de Queen terwijl Liverpool van florerende stad wegzakte in de Engelse pikorde (ten voordele van Manchester, bijvoorbeeld) door toedoen van opeenvolgende conservatieve regeringen. Liverpool is ook een populaire stad bij immigranten, die geen of weinig connectie hebben met het koningshuis.

Het duurde dan ook bijzonder lang alvorens Liverpool op de sociale media-kanalen een bericht zette na het overlijden van de Queen. En niet veel later zette de club de reacties af op Twitter wegens te veel negatieve commentaren van supporters.

En dus vrezen ze bij de Engelse topclub dat er boegeroep en gefluit zal zijn tijdens de minuut stilte dinsdagavond voor de partij tegen Ajax. Liverpool-fans staan zelfs bekend als de Engelse supporters die het Engelse volkslied ‘God Save the Queen’ verstoren tijdens interlands.

Trainer Jürgen Klopp hoopt dat de fans zich gedragen. “Het is het correcte ding om te doen”, aldus de Duitser over de minuut stilte. “Maar ik denk niet dat onze mensen advies van mij nodig hebben over het tonen van respect. Er zijn genoeg voorbeelden van wanneer dat correct gebeurde. Ik denk dan, verrassend genoeg, aan de wedstrijd van vorig jaar tegen Manchester United en de situatie rond de familie van Cristiano Ronaldo. Dat verwacht ik ook nu, dat moeten we doen. Ik ga mijn respect alvast tonen door stil te zijn.”