“Niet mijn koning”: politie van Londen vraagt agenten recht op betoging te respecteren na protestacties tegen koning Charles

De politie van Londen heeft haar agenten gewaarschuwd dat het publiek het recht heeft om te betogen, nadat een video viraal ging waarin te zien is hoe ordetroepen sinds het overlijden van de Queen een demonstrant wegleiden in de hoofdstad en verschillende arrestaties uitvoeren in de rest van het Verenigd Koninkrijk.

De dood van de immens populaire 96-jarige vorstin veroorzaakte een golf van emoties, met huldebetuigingen vanuit erg diverse hoeken, van Noord-Ierse republikeinen tot Schotse onafhankelijkheidsstrijders. Maar maandag, toen koning Charles III naar het parlement in Londen ging om de condoleances van de twee kamers in ontvangst te nemen, hielden twee manifestanten papieren omhoog met de teksten “Niet mijn koning”, “Afschaffing van de monarchie” en “Einde aan het feodalisme”.

Een van hen benaderde de poorten van het parlementsgebouw. Hij wordt door agenten rustig weggeleid, is te zien op beelden die door de krant Evening Standard werden gedeeld op Twitter en duizenden keren werden gedeeld. “Het volk heeft een absoluut recht op demonstratie, dat hebben we duidelijk laten weten aan alle agenten die betrokken zijn bij de buitengewone politieoperatie die momenteel plaatsvindt en we zullen dat blijven doen”, reageerde de Metropolitan Police in de nacht van maandag op dinsdag.

Buiten Londen, voor de aankomst van de kist van Elizabeth II in Edinburgh zondag, arresteerde de Schotse politie onder luid applaus een vrouw die een bord met daarop “Afschaffing van de monarchie” vasthield, voor ordeverstoring. Ze werd vrijgelaten maar moet later voor de rechter verschijnen.

Andrew

Er circuleert ook een video van een man die tijdens de begrafenisstoet in Schotland “zieke oude man!” roept naar prins Andrew die miljoenen betaalde aan de Verenigde Staten om een proces vanwege seksueel misbruk te ontlopen. De man wordt door de agenten met geweld uit de menigte gehaald. In het Engelse Oxford werde een 45-jarige vredesactivist korte tijd aangehouden, nadat hij “Wie heeft hem verkozen?” had geroepen toen Charles tot nieuwe koning werd uitgeroepen.

“Belediging voor democratie”

De organisatie voor burgerlijke vrijheden Big Brother Watch noemde de recente arrestaties “een belediging voor de democratie” en wees erop dat “vrijheid van meningsuiting het fundament van de Britse democratie is”.

Volgens een opiniepeiling die ter gelegenheid van de 70ste verjaardag van het koningschap in juni door het instituut YouGov werd gepubliceerd, vindt 62 procent van de Britten dat het land een monarchie moet blijven, terwijl slechts 22 procent van mening is dat er een gekozen staatshoofd moet komen.