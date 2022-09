Normaal jaagt Diego Costa iedereen schrik aan, maar nu stond de Braziliaanse spits zelf “doodsangsten” uit voor nieuwe club

Costa moet bij de Wolves de blessure van aanvaller Sasa Kalajdzic helpen opvangen. Die kwam afgelopen zomer over van Bundesliga-club Stuttgart maar liep in zijn debuutmatch meteen kruisbandblessure op. De komst van Costa had heel wat voeten in aarde voor Wolverhampton. In eerste instantie kreeg de spits geen werkvergunning, maar na een beroepsprocedure van de club verkreeg hij toch de nodige documenten.

De aankondiging kwam maandag dan ook als geroepen en ging meteen snel rond op sociale media. Costa is in een video te zien met enkele wolven aan een ketting.

En hoewel de Braziliaan er koeltjes bij blijft in de video, was de realiteit net wat anders. “Ik was doodsbang”, aldus Costa op de clubwebsite. “Toen ik die ketting vasthad, bleef ik maar denken: Wat als die wolf eraan denkt om op mij te springen? En vervolgens deden ze het alle drie. De vrouw die ze trainde had gezegd dat ik moest blijven rondlopen met hen, dat ze dan niets zouden doen. Maar toen ze aan mijn voet roken, wist ik dat het zou gebeuren. Ik was een beetje bang, het ging over wolven hé. Ik heb zelf vijf honden, maar dit is nog wat anders. Het was dus een coole ervaring, maar niet eentje die heel comfortabel aanvoelde.”

Costa kwam eerder tussen 2014 en 2017 in Engeland uit voor Chelsea. Hij liet er 59 goals in 120 matchen noteren. Verder in zijn carrière maakte de aanvaller vooral furore voor Atlético Madrid. Voor de Rojiblancos scoorde hij 83 keer in 216 duels. Op zijn palmares staan twee Spaanse en twee Engelse titels. Met Atlético won hij in 2018 ook de Europa League. De in Brazilië geboren Costa verzamelde 24 caps voor Spanje.