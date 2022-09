Minstens 49 Armeense soldaten gedood bij gevechten met Azerbeidzjan

Bij gevechten aan de grens met Azerbeidzjan zijn minstens 49 Armeense soldaten gesneuveld, zo heeft premier Nikol Pasjinian dinsdag in het parlement in Jerevan gezegd. Het zijn de bloedigste botsingen tussen beide landen sinds een oorlog in 2020. Volgens de bewindsman is de huidige balans “jammer genoeg niet de definitieve”. Het buurland voert continu geïsoleerde aanvallen uit.