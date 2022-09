Beerschot eist 254.000 euro van supporter die vuurpijl in Antwerpvak gooide

De 28-jarige Jorn V.d.B. uit Wilrijk kwam dinsdagochtend voor de rechtbank omdat hij in december vorig jaar tijdens de door Royal Antwerp F.C. gewonnen stadsderby vanuit de tribune het veld opgelopen was en een vuurpijl in het vak met Antwerpsupporters had gegooid. “Het was niet alleen levensgevaarlijk, hij stond ook niet stil bij de gevolgen voor zijn eigen club, Beerschot”, zei advocate Nino Darsalia, die namens de Kielse club optrad.

Celstraf en stadionverbod

“De club is door de voetbalbond aansprakelijk gehouden en is gesanctioneerd. Twee wedstrijden moesten achter gesloten deuren gespeeld worden. Wij hebben een raming gemaakt van de misgelopen inkomsten aan tickets, drank, eten, loges en de fanshop. Beerschot eist een schadevergoeding van 254.000 euro. Reputatieschade is daar dan niet eens bij opgenomen. Eén dwaze actie van één individu kan aanzienlijke schade berokkenen.”

Behalve de gigantische schade-eis riskeert Jorn V.d.B. ook een celstraf van achttien maanden en een boete van 2.000 euro. Het parket vorderde ook een stadionverbod voor een termijn van zes jaar. “Een Antwerpsupporter was twee weken arbeidsongeschikt omdat hij in de paniek vertrappeld werd”, zei de aanklaagster.

“V.d.B. is bovendien niet aan zijn proefstuk toe. In 2017 kreeg hij een werkstraf na voetbalgerelateerd geweld, die straf mocht bij bij Beerschot uitvoeren. De vraag is of het dan wel een straf is, hij trok er alleszins geen lessen uit.”

“Ondervoorzitter zei zelf dat ‘klein beetje oorlog’ moest kunnen”

V.d.B. had tijdens het onderzoek al uitgelegd dat hij de dag van de feiten te veel gedronken had na een ruzie met zijn vriendin. “Ik wil daar aan werken en probeer mijn leven op de rail te krijgen”, zei hij. Zijn advocaat vroeg om een straf met probatievoorwaarden, zodat V.d.B. zich kan laten begeleiden voor zijn alcoholgebruik.

© BELGA

Advocaat Xavier Potvin trok wel fel van leer tegen de schade-eis van Beerschot. Hij wees op vijf andere incidenten die opgenomen waren in het verslag van de ‘match-delegate’ van de voetbalbond en die mee leidden tot de sanctie voor Beerschot. “Er is een veldbestorming geweest en er werd op vier andere momenten nog pyrotechnisch materiaal gebruikt”, aldus Potvin.

Beerschot deed volgens Potvin ook absoluut onvoldoende om het gebruik van vuurwerk tegen te gaan. “Drie dagen voor de wedstrijd schreef ondervoorzitter Walter Damen een column in Gazet van Antwerpen waarin hij zei dat ‘een klein beetje oorlog wel mocht’ en dat hij pyrotechnisch materiaal verwachtte tijdens de derby. Als de ondervoorzitter het al zegt, dan snap ik dat stewards niet te grondig controleren.”

“Nog een groter gevaar dan we al dachten”

Potvin vindt dat de schade-eis volledig afgewezen moet worden of minstens herleid moet worden tot een zesde. “En Beerschot houdt ook geen rekening met de kosten die het niet heeft moeten maken tijdens de wedstrijden achter gesloten deuren.”

“Als één column al voldoende is om beklaagde tot zo’n feiten aan te zetten, dan is hij nog meer een gevaar dan we al dachten”, reageerde de advocate van Beerschot. Vonnis op 11 oktober.