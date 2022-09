Ondanks kopstoot aan voorzitter is transfer van spits Raul de Tomas nu toch rond

De overgang van spits Raul de Tomas van Espanyol Barcelona naar Rayo Vallecano is rond. Vallecano maakte dinsdag op haar website de komst van de Spaanse international bekend. Die is wel pas na Nieuwjaar speelgerechtigd, omdat de transfer niet meer voor het einde van zomermercato kon afgewikkeld worden.

De transfer van Raul de Tomas had heel wat voeten in aarde. De 27-jarige spits was vorig seizoen een smaakmaker voor Espanyol in La Liga, met 17 goals in 34 competitieduels. Hij kon deze zomer echter niet door een deur met nieuwe coach Diego Martinez.

Rayo Vallecano bood zich aan als nieuwe bestemming, maar de loononderhandelingen verliepen niet van een leien dakje. Volgens Spaanse media sloeg Vallecano-voorzitter Martin Preses de makelaar van De Tomas daarbij in het gezicht. Die beantwoordde de klap met een kopstoot op de neus van de voorzitter, die voor behandeling naar het ziekenhuis moest. Desondanks is de transfer intussen toch rond geraakt.

Voor De Tomas breken wel enkele moeilijke maanden aan. In juni behoorde hij nog tot de kern van bondscoach Luis Enrique, maar de WK-selectie van Spanje halen lijkt moeilijk te worden zonder speelminuten.

De spits kwam eerder tussen 2017 en 2019 uit voor Rayo Vallecano, toen op huurbasis van Real Madrid. Hij ondertekende dinsdag een contract voor vijf seizoenen. Espanyol zou nog zo’n acht miljoen euro voor de spits opstrijken, een fractie van het bedrag dat het aan het einde van vorig seizoen voor ogen had.