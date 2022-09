Italiaanse promovendus Monza zet coach Giovanni Stroppa na dramatische competitiestart aan de deur

AC Monza, de rode lantaarn in de Serie A, heeft dinsdag coach Giovanni Stroppa de laan uitgestuurd. Raffaele Palladino, de coach van de U19, neemt over.

Monza kende met 1/18 een mislukte competitiestart. Afgelopen zondag werd met een 1-1 gelijkspel bij Lecce het eerste punt behaald.

De club speelt dit seizoen voor het eerst in haar clubgeschiedenis op het hoogste niveau, maar de verwachtingen vooraf waren zeer hoog. De club kwam in 2018 in handen van voormalig premier Silvio Berlusconi, ook de voormalige eigenaar van Milan, en die kocht afgelopen zomer fors in. Gevestigde waarden zoals doelman Alessio Cragno, verdediger Andrea Ranocchia, middenvelders Matteo Pessina en Stefano Sensi en spits Andrea Petagna kwamen de club versterken. Toch verloor de club haar eerste vijf competitieduels.