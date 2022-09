Paus aangekomen in Kazachstan voor driedaags bezoek

Paus Franciscus is dinsdag aangekomen in de Kazachse hoofdstad Nur-Sultan voor een driedaags bezoek. Hij zal er deelnemen een interreligieus congres. Patriarch Kirill van de Russisch-Orthodoxe kerk zal er niet bij zijn. Het bezoek speelt zich af tegen de achtergrond van spanningen rond de oorlog in Oekraïne.

De 85-jarige paus kwam iets na 17.15 uur (13.15 uur Belgische tijd) aan bij het presidentieel paleis voor een gesprek met president Kassym-Jomart Tokajev en zal in de vooravond een toespraak houden voor de autoriteiten en het diplomatieke korps.

Over een mogelijke ontmoeting met de Chinese president Xi Jinping, die woensdag in Noer-Soeltan is voor zijn eerste buitenlandse reis sinds het begin van de coronapandemie, zei de paus aan verslaggevers in het vliegtuig: “Daar weet ik niets van, ik heb geen informatie. Ik ben altijd bereid om naar China te gaan.” Er staat geen ontmoeting tussen de paus en Xi op de planning.