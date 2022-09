Nu al meer dan in heel 2021: recordaantal bootmigranten stak dit jaar het Kanaal over

Minstens 28.561 mensen waagden zich dit jaar aan de gevaarlijke oversteek. Op het einde van 2021 ging het om 28.526 migranten en vluchtelingen. Vooral in de zomer worden veel oversteekpogingen gedaan, als de weersomstandigheden goed zijn.

De Britten proberen al jaren de toestroom aan bootmigranten te beperken. Eerder dit jaar werd duidelijk dat steeds meer migranten vanuit Frankrijk de levensgevaarlijke reis naar Engeland maken, hoewel het Kanaal een van ‘s werelds drukste scheepvaartroutes is.

Suella Braverman, de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken binnen de regering-Truss, is een fervente voorstander van het omstreden Rwanda-pact. Die overeenkomst, in het leven geroepen door Bravermans voorganger Priti Patel, bepaalt dat mensen die illegaal naar Groot-Brittannië reizen, geen toegang tot de asielprocedure krijgen. In de plaats daarvan worden de migranten, van om het even welke nationaliteit, naar Rwanda gestuurd om daar asiel aan te vragen. Terugkeer is niet voorzien.