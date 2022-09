Ex-minnaar biecht op waar hij studente dumpte: menselijke resten gevonden in zoektocht naar vermiste studente in Nederland

Er is een doorbraak in de jarenlange zoektocht naar het lichaam van studente Sumanta Bansi (22) uit het Nederlandse Hoorn. Een man die in juli tot 15 jaar cel werd veroordeeld, heeft vandaag tijdens een verhoor bij de recherche opgebiecht waar hij het lichaam had gedumpt.

Sumanta studeerde biomedische wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. De studente, die oorspronkelijk uit Suriname kwam, betrok in 2017 een kamer bij de familie B. in Hoorn. Daar kreeg ze een verhouding met de getrouwde Manodj B. (42). Ze raakte twee keer zwanger van hem. De eerste keer liet ze het ongeboren kind weghalen, de tweede keer weigerde ze dat. Mogelijk lag daarin het motief voor het doden van Sumanta in 2018.

Manodj B. heeft tot nu toe steeds ontkend de jonge vrouw om het leven te hebben gebracht. De rechtbank veroordeelde hem in juli tot 15 jaar cel. Volgens de rechtbank kon niet worden bewezen dat Manodj de dood zorgvuldig voorbereidde. De rechtbank achtte wel bewezen dat Manodj Sumanta opzettelijk om het leven bracht en haar lichaam had verstopt. In door de politie afgeluisterde gesprekken had B. verteld dat hij Sumanta met een mes had gedood. Hij was ook de laatste die haar levend had gezien, zo concludeerde de rechtbank. Dat B. nooit vertelde waar hij het lichaam had verborgen, rekende de rechtbank hem zwaar aan.

Nieuw verhoor

De Nederlandse krant De Telegraaf richtte onlangs samen met Theo Hiddema, de nieuwe advocaat van B., een dringende oproep aan het adres van de tot 15 jaar veroordeelde ex-minnaar van de jonge vrouw, om in het belang van de familie eindelijk het geheim prijs te geven. Na gesprekken tussen Hiddema met de advocaat-generaal die het hoger beroep doet in de zaak, is besloten om deze voormiddag om 11 uur Manodj B. te verhoren.

Vandaag zijn rechercheurs direct na het verhoor met Manodj B. naar een locatie in Hoorn gegaan. Daar zijn inmiddels menselijke resten aangetroffen. De politie doet nu onderzoek op die plek. Het is een andere plaats dan waar eerder gezocht is, in natuurgebied De Hulk en bij het Robbenoordbos nabij de Afsluitdijk. Sharmila, de moeder van Sumanta, heeft zeer geëmotioneerd gereageerd.

“Hij heeft 15 jaar, wij hebben levenslang”

“Vader Dwarka kan zijn zoon tenminste nog opzoeken in de gevangenis. Ik kan mijn dochter nooit meer spreken. Hij heeft 15 jaar, wij hebben levenslang”, zei Sharmila, de moeder van het slachtoffer, in juli in de rechtbank. Ze hoopte toen dat Manodj B., eventueel in ruil voor strafvermindering, aan zou geven waar het lichaam ligt.