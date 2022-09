Koning Charles wil dat Meghan stopt met haar podcast

Het laatste waar de kersverse koning Charles zich op dit moment zorgen om zou moeten maken is zijn schoondochter. Toch zou dat wél het geval zijn. De koning zou vrezen dat Meghan het overlijden van koningin Elizabeth in haar podcast wil bespreken en heeft zijn zoon Harry gevraagd voorgoed een einde te maken aan dit kanaal.

Hoewel niet bekend is wanneer Meghan haar podcast Archetypes weer zal hervatten, zou Charles liever helemaal geen nieuwe afleveringen meer zien verschijnen. De koning is volgens insiders bang dat zijn schoondochter informatie zal delen over wat zich achter gesloten deuren heeft afgespeeld rondom het overlijden van de Queen.

LEES OOK. Meghan Markle getuigt hoe baby Archie maar net ontsnapte aan brand in zijn slaapkamer

“Koning Charles is zich bewust van wat Meghan in een recent interview heeft verteld: ze heeft nooit iets hoeven ondertekenen waardoor ze alle vrijheid heeft om te praten. Hij weet dat Meghan standvastig is in haar mening en gelooft dat zij, en niet de familie, de controle heeft over wat ze in het openbaar zegt”, vertelt een bron aan OK! Magazine. Een andere insider vult aan: “Het is het laatste waar de koning aan zou moeten denken, maar op dit moment is het een ernstig probleem. Vergis je daar niet in.”

LEES OOK. Meghan Markle stoot podcastkoning Joe Rogan van de troon op Spotify

Omdat de koning zou vrezen dat Meghan ‘iets over de interacties of gebeurtenissen van de familie rond deze zeer plechtige gelegenheid’ gaat bespreken, zou hij zich hebben gewend tot zijn zoon Harry. Charles zou hem hebben gevraagd Meghan te overtuigen om de podcast voor eens en voor altijd te beëindigen. De koning houdt er naar verluidt echter ook rekening mee dat zijn zoon mogelijk niet bij Meghan kan doordringen.

Gezond verstand

Meghan heeft tot nu toe drie afleveringen van Archetypes uitgebracht. Uit respect voor de koningin heeft ze besloten de resterende afleveringen tijdelijk te pauzeren. Mocht ze de wens van koning Charles in de wind slaan, hoopt hij in elk geval “dat gezond verstand, manieren en terughoudendheid ervoor zullen zorgen dat Meghan de juiste beslissing neemt om niets over de familie en de dood van zijn moeder te bespreken”.

LEES OOK. 7 minuten gepraat en 54 keer het woord “ik” gebruikt: scherpe kritiek op “ik, ik, ik-toespraak” van Meghan Markle

Archetypes wordt in onder meer Nederland, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Australië en Canada goed beluisterd op Spotify. In de podcast praat Meghan met verschillende gasten over vooroordelen waar vrouwen mee te maken krijgen.

LEES OOK. Meghan Markle: “Harry zei me dat ook hij zijn vader heeft verloren”