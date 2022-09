Verloofde Thibaut Courtois spreekt openhartig in Israëlische media: “Wil volgend jaar aan kinderen beginnen”

Mishel Gerzig, binnenkort ‘mevrouw Thibaut Courtois’, heeft in een Israëlisch blad Menta Magazine openhartig gesproken over haar relatie met onze nationale doelman. Gerzig stapt binnenkort in het huwelijksbootje met Courtois en had het over de toekomstplannen van het paar. Ook over haar verleden in het leger, had ze wat te vertellen. “Na mijn legerdienst kwam ik wel in een zwart gat terecht”, aldus de Israëlische.

Terwijl Rode Duivel steevast de pannen van het dak speelt bij Real Madrid, beleeft de doelman ook naast het veld een geweldige periode. Sinds vorig seizoen blinkt de Israëlische Mishel Gerzig (25) aan zijn zijde. “Thibaut en ik zijn ondertussen al anderhalf jaar samen”, vertelt Gerzig in het Israëlische blad Menta Magazine. “We hebben allebei onze eigen carrière. Het voorbije jaar hebben we van elkaar geleerd en ontdekt hoe we die twee in elkaars leven kunnen integreren. En ik denk dat we dat geweldig doen.”

Gerzig stapt binnenkort in het huwelijksbootje met onze nationale doelman. “Het komend jaar hoop ik dat we genieten van de voorbereiding op ons huwelijk. Een bruiloft is één dag, maar met die voorbereidingen ben je toch het hele jaar bezig.”

© instagram Gerzig Courtois

Goed met kinderen

Ook met Adriana (7) en Nicolas (5), de kinderen van Thibaut Courtois uit een eerdere relatie, gaat de Israëlische schone uitstekend om. “Ik heb een speciale band met hen”, zegt Gerzig. “Ze zijn heel lief en hebben me snel geaccepteerd. We zijn één gezin en het is echt hartverwarmend. Ze zien me als hun vriend. Dat vind ik leuk. Ik hoop dat deze unieke band blijft bestaan.”

“Het is geen geheim dat wanneer iemand kinderen uit een eerdere relatie heeft, het niet altijd gemakkelijk is voor de nieuwe partner. Maar ik heb echt geluk: het zijn geweldige kinderen. Ik denk dat het belangrijk is voor hen en voor mij dat de echte moeder betrokken blijft. En dat je met de kinderen omgaat als vriend. Niet als iemand die de plaats van hun mama probeert in te nemen. Ik ben hun vader niet komen weghalen.”

Ook aan eigen kinderen heeft Gerzig al gedacht. “Op persoonlijk vlak verwacht ik dat we volgend jaar ons eigen gezin zullen stichten. En dat we, als God het wil, in de toekomst onze eigen kinderen zullen hebben.”

Mentale problemen

Gerzig stond niet alleen stil bij de positieve gebeurtenissen in haar leven. Ook over haar legerdienst was de Israëlische openhartig. “Na mijn legerdienst kwam ik wel in een zwart gat terecht. Ik had geen idee dat ik me nadien zo leeg en onbetekenend zou voelen. Ik wist niet wat er met me aan de hand was. Ik had last van kortademigheid, gevoelloosheid over mijn hele lichaam, een snelle hartslag en soms werd het ook zwart voor mijn ogen. Ik had het gevoel dat ik dood zou gaan. Dat ik een hartaanval kreeg.”

“Ik ging door met mijn werk, ik gaf niet op. Ik heb leren ademen. En mezelf moed in leren praten voor een spiegel. Het is heel belangrijk om erover te praten, zoals ik dat tegenwoordig doe op sociale media. En als ik tijd zou hebben voor psychologische behandeling zou dat geweldig zijn.”