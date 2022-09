Niet iedereen is blij haar te zien: koninklijke fan keurt Meghan Markle geen blik waardig

De hereniging van prinsen Harry en William is in het Verenigd Koninkrijk bijna even groot nieuws als de dood van de Queen en de beëdiging van koning Charles III. Harry keerde zijn familie enkele jaren geleden de rug toe om zijn vrouw Meghan Markle te beschermen, wat wrevel veroorzaakte tussen de twee broers. Maar na het overlijden van hun koninklijke oma, vloog Harry met Meghan naar zijn thuisland om afscheid te nemen, tot vreugde van heel wat fans van de royals. Maar niet iedereen deelt dat gevoel.