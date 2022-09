Luchtverkeersleiders staken vrijdag in Frankrijk, helft vluchten moet worden geschrapt

De Franse luchtvaartautoriteit DGAC heeft de luchtvaartmaatschappijen gevraagd om vrijdag de helft van hun vluchten te schrappen, nadat er door de luchtverkeersleiders een stakingsaanzegging was ingediend.

Op Twitter zegt de luchtvaartautoriteit dat het vliegverkeer door de staking fors verstoord zal zijn op het hele grondgebied van Frankrijk, van vrijdag om 6 uur tot zaterdag om 6 uur. In een mededeling roept ze de maatschappijen op om “hun vliegprogramma met 50 procent te verminderen”.

Maar zelfs met die gevraagde ingreep en ondanks een minimale dienstverlening, zijn er nog annuleringen en ernstige vertragingen te verwachten, zegt de luchtvaartautoriteit nog. Ze roept passagiers op om indien mogelijk hun reis uit te stellen en bij hun luchtvaartmaatschappij te informeren naar de status van hun vlucht.

De staking kan ook gevolgen hebben voor het Europese vliegverkeer, met name voor vluchten die normaal over Frankrijk gaan. De DGAC zegt in gesprek te zijn met de Europese luchtverkeersleider Eurocontrol “om de luchtvaartmaatschappijen maatregelen voor te stellen om het Franse luchtruim te ontwijken”.

De aanzegging komt van de vakbond SNCTA, de grootste vakbond van luchtverkeersleiders in Frankrijk. Die eist garanties over compensaties voor de hoge inflatie en over toekomstige rekruteringen, omdat “tussen 2029 en 2035 een derde van het personeel met pensioen gaat”, zo staat op de website van de vakbond.