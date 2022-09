Personeel van Canon Belgium in Diegem staakt donderdag

Een deel van het personeel van Canon Belgium in Diegem legt donderdag het werk neer, zo meldt ACV Puls-secretaris Kris Vanden Bossche dinsdag. Aanleiding voor de stakingsactie zijn aanslepende problemen over loonsonderhandelingen.

De problemen dateren al van 2016, zegt Vanden Bossche. “De werkgever komt zijn beloftes niet na over het vast te leggen budget. In 2014 is een cao afgesproken, waarin stond dat het loonsbudget elk jaar herzien moet worden. Twee jaar is dat gebeurd, maar daarna niet meer.”

Volgens Vanden Bossche zijn er grote onderlinge verschillen tussen de lonen van werknemers die hetzelfde werk doen, die niet toe te schrijven zijn aan anciënniteitsverschillen. Ook zouden bepaalde werknemers volgens een benchmarkanalyse onder de marktprijs worden betaald.

“Een transparant loonbeleid blijft uit, ook na ettelijke keren onderhandelen en na een verzoeningspoging voor het paritair comité”, stelt de ACV-secretaris. “We begrijpen dat het in de huidige context moeilijk is voor de werkgever om de nakende loonindexering van om en bij de 10 procent uit te voeren, maar ook in periodes van lagere indexeringen weigerde men het akkoord uit te voeren zoals afgesproken.”

Canon Belgium betreurt de actie ten zeerste, zegt woordvoerder Filip Vandenbempt in een reactie. “Wij hopen verder aan tafel te kunnen gaan zitten om tot een realistisch akkoord te komen, zowel voor de werknemers als voor de organisatie.”

Vandenbempt wijst erop dat het bedrijf op dit moment een financieel gezonde organisatie is. “Dat willen we in de toekomst zo houden, ook in deze economisch instabiele tijden met hoge inflatie en de daaruit voorvloeiende loonindexeringen. Er zijn ook al bepaalde extra zaken doorgevoerd, en de directie werkt ondertussen verder aan een transparant loonbeleid.”

Bij Canon Belgium werken ruim 500 mensen. De belangrijkste en grootste vestiging bevindt zich in Diegem. Daarbuiten zijn nog enkele kleinere vestigingen waar techniekers kunnen werken. Canon Belgium is een technologiebedrijf dat het meest bekend is om zijn productie van fotocamera’s en videocamera’s. Het bedrijf biedt ook fotolenzen, printers en ander fotomateriaal aan.