Twee Belgische châteaux krijgen prestigieus label van Saint-Emilion Grand Cru Classé

De Gentse familie De Schepper, eigenaar van het wijnhuis Rabotvins in Gent en hofleverancier, is trots dat hun twee wijneigendommen in Saint-Emilion, Château Tour Baladoz et Château La Croizille, opgewaardeerd werden tot Grand Cru Classé.

Het is heel uitzonderlijk dat twee eigendommen van één en dezelfde familie tegelijkertijd promoveren. “Deze bijzondere herkenning beloont het decennialange werk van verschillende generaties van de familie De Schepper, die Château Tour Baladoz aankocht in 1950 en Château La Croizille in 1996”, zegt Hélène De Schepper, communicatieverantwoordelijke van Rabotvins.

“Deze opwaardering werpt ook het licht op de jarenlange inspanningen en investeringen van de familie en een constante zoektocht naar progressie met de ambitie om wijnen te produceren die de eigenheid van het ‘terroir’ van Saint-Emilion uitdrukken en bijdragen tot de reputatie van de appellatie.” Het is ook iets wat maar om de 10 jaar kan gebeuren. “Voor ons is het dus dubbel geluk omdat we ze allebei hebben kunnen klasseren! Het is eveneens de eerste keer dat Belgen in het klassement geraken met een domein dat in het verleden nooit ‘classé’ was.” Voor de familie De Schepper staat de intrede in het klassement symbool voor het begin van een nieuw tijdperk, gunstig voor nieuwe ambities voor de twee eigendommen.

Beide domeinen zijn open voor bezoek en ontvangen jaarlijks bijna 20.000 bezoekers.