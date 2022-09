De Roemenen haalden alle trucs boven, de smerigste eerst: toen Anderlecht-Steaua Boekarest nog een echte topaffiche was

Er was een tijd waarin Anderlecht-Steaua Boekarest een heuse topaffiche was. Het jaar is 1986 en de Brusselaars moeten enkel nog voorbij de Roemenen om de finale van Europacup I te bereiken. Enzo Scifo bezorgt paars-wit een krappe bonus, maar twee weken later, “in een land gerund door militairen”, loopt het gruwelijk mis. De schuldigen? Een vinnig smeerlapje, 30.000 uitzinnige fans en ene Laszlo Bölöni.