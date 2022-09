Thomas Foket over zijn WK-droom, blessurezorgen en gemiste transfer: “Voor hetzelfde geld zat ik in de tribune van Anderlecht”

Vrijdag maakt bondscoach Roberto Martinez zijn selectie Rode Duivels bekend voor de Nations League eind deze maand. Zoek daarbij niet naar de naam van Thomas Foket (27). Hij timmert nog aan de terugweg bij Stade Reims na een hamstringblessure. Hij droomt wel nog van het WK in Qatar. Of een transfer afgelopen zomer zijn kans op een WK-selectie niet had vergroot? “Een vertrek was nooit aan de orde.”

Een kleine spierscheur in de hamstrings betekent vooralsnog een streep door de rekening van Thomas Foket. Al sinds begin juli kampt de Belg ermee. De blessure is intussen wel genezen na twee weken revalideren bij kinesist Lieven Maesschalck, maar het aantal speelminuten van Foket dit seizoen staat wel nog steeds op nul. Sinds vorige week vertoeft onze landgenoot opnieuw in Reims, waar hij hoopt om snel de groepstrainingen te hervatten.

Een selectie voor de Nations League-wedstrijden met de nationale ploeg eind september komt zo dus te vroeg. “Zoek niet naar mijn naam wanneer bondscoach Roberto Martinez vrijdag de selectie bekendmaakt”, bevestigt Foket. “De dokter van de nationale ploeg kent mijn situatie. Het is te vroeg. Ik ga die interlandperiode gebruiken om écht fit te geraken. Een beetje een tweede voorbereiding op het seizoen.”

Veel concurrentie

Tijdens de laatste Nations League-wedstrijd in juni tegen Polen kreeg Foket een klein halfuur en ook tijdens de oefeninterlands eind maart was de verdediger erbij. “De bondscoach weet wat hij aan mij heeft. Ik zit meestal in een selectie van zo’n 30 spelers en naar het WK mogen er maar 26 mee. Er is echt veel concurrentie. Er kunnen wel geblesseerden uitvallen, maar dat wens je natuurlijk niemand toe. Ik weet dat ik fit moet zijn en moet spelen bij Reims, en dan is het fingers crossed dat ik de definitieve selectie zal halen”, blijft Foket hoopvol.

© BELGA

Of een transfer afgelopen zomer zijn kans op een WK-selectie niet had vergroot? “Een vertrek was nooit aan de orde”, verrast Foket. Er was nochtans interesse van onder meer West Ham en Braga. En tijdens de wedstrijd Antwerp-Basaksehir werd hij in de tribunes van de Bosuil gespot. “Toevallig”, lacht hij. “Voor hetzelfde geld zat ik in de tribune van Anderlecht, waar mijn ouders in de buurt wonen. Ik was gewoon aan het revalideren in Antwerpen en mijn makelaar Gunter Thiebaut vroeg of ik niet mee wilde naar de match.”

In 2023 einde contract

“Maar ja, er waren zeker opties”, geeft Foket toe. Alleen wilde Reims onze landgenoot niet laten gaan. “De club was daarin zeer duidelijk. Het is een belangrijk seizoen voor Reims, met vier zakkers in de Ligue 1. Daarom was het voor het bestuur geen optie dat ik zou vertrekken.” Foket maakte er geen probleem van en drong niet aan. “De club heeft mij al veel gegeven, dus ik vond het niet meer dan normaal dat ik nu ook niet moeilijk ging doen. Volgend jaar zien we wel.”

Eind juni 2023 is Foket einde contract en over een contractverlenging is met Reims nog niet gepraat. “Een vrije speler zijn is voor mij een goede situatie”, is Foket eerlijk. “Reims gunt mij ook een vrije transfer op het einde van dit seizoen, dat hebben ze al gezegd en dat toont dat het wederzijds respect groot is. Ik heb echt een goede relatie met de club, maar goed: ik hou al mijn opties open. Iedereen heeft weleens zin om van een andere competitie te proeven, maar ik wil niet nadenken over zaken die er nu nog niet zijn. Hopelijk mag ik eerst het WK meemaken.”