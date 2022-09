Opnieuw prominente Rus in mysterieuze omstandigheden om het leven gekomen: luchtvaarttopman valt van luxejacht

In Rusland is opnieuw een prominent figuur in mysterieuze omstandigheden om het leven gekomen: Ivan Pechorin (39), directeur van de Maatschappij voor de Ontwikkeling van het Verre Oosten (KRDV) en het Noordpoolgebied, is zaterdag naar verluidt van zijn luxejacht gevallen in de Zee van Japan, nabij Vladivostok.