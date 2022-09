CHAMPIONS LEAGUE. Lukaku-vervanger Edin Dzeko bezorgt Inter eerste driepunter, Sporting klopt Tottenham na dol slot

Inter heeft zijn eerste driepunter beet in deze Champions League. Op bezoek bij het Tsjechische Plzen won het met 0-2. Edin Dzeko, die de geblesseerde Romelu Lukaku verving, was de absolute uitblinker met een doelpunt en een assist. In Groep D kwamen Sporting en Tottenham dan weer niet verder dan een 0-0-gelijkspel. Beide ploegen blijven zo wel aan de leiding in hun poule met vier punten.

Met Sporting en Tottenham kregen we in groep D meteen twee ploegen die op de openingsspeeldag zonder problemen hun wedstrijd wonnen. Al was dat niet zonder de nodige moeite. Sporting speelde tegen Frankfurt zwak, maar scoorde het wel drie keer. Tottenham kwam op bezoek bij Marseille pas echt op kruissnelheid na de rode kaart van Mbemba.

Beide ploegen begonnen dan ook afwachtend aan de partij. Na zeven minuten was er dan toch het eerste gevaar. Pedro Goncalves kreeg de bal op de rand van de zestienmeter, maar zijn schot was niet hard genoeg om Lloris in de problemen te brengen.

Tottenham voetbalde zich steeds beter in de wedstrijd en Richarlison zorgde ei zo na voor de voorsprong. Nadat een eerdere kopkans te zacht was, mocht Richarlison even later wel juichen. De Braziliaan stond echter buitenspel toen hij alleen op doel wou afgaan, de VAR keurde het doelpunt dan ook af.

Ook in de tweede helft bleek Tottenham drukken. Harry Kane trapte eerst op Adan en kwam even later een teen tekort om de 0-1 tegen de touwen te jagen. Aan de overkant was het uitkijken voor de counter van de Portugezen. De wedstrijd leek op een brilscore af te stevenen tot invaller Paulinho in de blessuretijd toch nog raak kopte op een hoekschop. Tottenham was van slag en diep in de blessuretijd werd het zowaar nog 2-0. Arthur Gomes ging op wandel in de Engelse defensie en trapte het leer voorbij Lloris. Sporting prijkt zo na twee speeldagen op kop in de groep met een doelpuntensaldo van +5.

© REUTERS

Inter zonder problemen voorbij Plzen, Edin Dzeko is de uitblinker

Inter, dat het nog steeds zonder de geblesseerde Romelu Lukaku moest doen, was na de verloren wedstrijd tegen Bayern op zoek naar een eerste driepunter. Viktoria Plzen moest daarvoor het kind van de rekening worden.

De Italianen begonnen dan ook uitstekend aan de partij en na twintig minuten was het al raak. Joaquin Correa bood Dzeko na twintig minuten de openingstreffer aan. De Bosnische vervanger van Lukaku twijfelde niet en schoot Inter zo op voorsprong. Daarna bleef het eenrichtingsverkeer. Inter domineerde, maar scoren lukte niet meer voor de pauze.

Ook na de rust kregen we hetzelfde spelbeeld te zien. Inter monopoliseerde de bal en bleef geduldig rondtikken. Pavel Bucha maakte het op het uur nog wat lastiger voor de Tsjechen door dom rood te pakken. Tegen tien man verdubbelde Denzel Dumfries twintig minuten voor tijd de score. Dzeko nam deze keer de rol aan van aangever.