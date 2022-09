Ophef omdat Center Parcs aankondigt te sluiten voor begrafenis Queen: “Waar moeten wij dan naartoe?”

De vijf Britse vakantieparken van Center Parks gaan op 19 september om 10 uur ’s morgens dicht gedurende 24 uur. Het bedrijf doet dat uit respect voor de koninklijke familie en om alle medewerkers de kans te geven om de begrafenis te volgen.

Gezinnen die een bungalow gereserveerd hadden, krijgen hun geld terug. Nieuwe gasten kunnen hun vakantie een dag later starten, anderen zullen een andere overnachtingsplaats moeten boeken of vervroegd naar huis terugkeren.

Op de Facebookpagina van Center Parcs reageert een misnoegde klant die op drie uur rijden van het vakantiepark woont: “Waar moeten we nu in godsnaam heen voor een nacht? Dit is een vreselijke beslissing.”

Penny Smith uit Dover had samen met haar familie een verblijf van vijf dagen geboekt in Elveden Forest Breaks, met aankomst op de dag van de uitvaart. “Als verpleegkundige wordt van mij verwacht om onder moeilijke omstandigheden te werken”, zegt ze in een gesprek met The Daily Mail. “Onze kleinkinderen zijn overstuur omdat hun vakantie ingekort wordt van vijf naar vier dagen.”