Negen kamermeisjes voor de Queen, terwijl het land crepeert: in de lastige crisisjaren wordt koninklijke familie heel zichtbaar gecontroleerd

Na haar rondreis in Canada vliegt koningin Elizabeth met de Concorde terug naar Europa. — © PRESSASSOCIATION

In de jaren zeventig tot midden jaren tachtig lag de Britse economie op de slachtbank van de mijnen- en de oliecrisis. Jaar na jaar werden de werkloosheidsrecords gebroken. ”In al die ellende was koningin Elisabeth de enige die het nationale prestige een beetje hoog kon houden”, zegt biograaf Ben Pimlott. Maar er waren ook burgers die in boekjes bijhielden wat die leden van de koninklijke familie eigenlijk deden voor hun dotatie.