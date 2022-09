Het Russische leger wankelt in Oekraïne, en toch lijkt Vladimir Poetin nog stevig in zijn stoel te zitten. “De kritiek richt zich op de aanpak van de oorlog en niet op Poetin zelf”, zegt Ruslandexpert Ria Laenen (KU Leuven). De Russische president staat nu wel voor een moeilijke keuze: de doelen naar beneden bijstellen of volop escaleren.