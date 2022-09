‘Held van Nice’ getuigt tijdens proces: “Ik moest dit bloedbad beëindigen”

Franck Terrier in de armen van de burgemeester van Nice nadat hij in 2017 de hoogste Franse nationale onderscheiding had ontvangen. — © REUTERS

Twee mannen die tussenbeide probeerden te komen bij de aanslag van Nice getuigden dinsdag in het Parijse justitiepaleis voor het speciale hof van assisen.

Franck Terrier en Alexandre N. vertelden het hof over wat zich heeft afgespeeld op die fatale veertiende juli 2016, op de Promenade des Anglais in Nice. De Tunesiër Mohamed Lahouaiej-Bouhlel reed die dag in op de mensenmassa en doodde 86 personen.

De 38-jarige Alexandre N. achtervolgde de vrachtwagen te voet. Hij greep naar de deurklink aan de bestuurderszijde en probeerde de deur te openen, waarna Mohamed Lahouaiej-Bouhlel een vuurwapen op hem richtte. “Ik heb het handvat losgelaten”, getuigt hij met een trillende stem. “Het was duidelijk voor mij dat hij een terrorist was, hij wist wat hij deed, hij had een doel. Het was met voorbedachten rade.”

© AFP

Vervolgens kwam de 55-jarige Franck Terrier in actie. Hij probeerde zijn scooter onder de wielen van de vrachtwagen te manoeuvreren en ging de bestuurder te lijf. “Ik besefte onmiddellijk dat het een terroristische aanslag was”, verklaart de man uit Nice. “De chauffeur heeft niets gezegd, maar hij was vastbesloten om zo veel mogelijk mensen te verpletteren. We hebben gevochten.”

Schuldgevoel

Terrier kreeg een klap op het hoofd en verschool zich onder de vrachtwagen, die intussen tot stilstand was gekomen. In de verwarring die daarop ontstond, werd hij opgepakt door de politie. “Ze hebben me een beetje door elkaar geschud”, lacht hij.

De vijftiger ontving in juli 2017 de Légion d’honneur, de hoogste Franse nationale onderscheiding. Toch blijft hij achter met een schuldgevoel, omdat het niet gelukt is om meer mensen te redden. “Ik had graag sneller ingegrepen”, zegt hij. “Ik moest dit bloedbad beëindigen.”