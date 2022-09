Vijf doden en veertien gewonden na instorting gebouw in Jordanië

Bij de instorting van een gebouw in de Jordaanse hoofdstad Amman zijn dinsdag vijf mensen om het leven gekomen. Veertien anderen raakten gewond. Dat, zo hebben de Jordaanse autoriteiten bekendgemaakt.

Het woongebouw dat instortte lag in Jabal Al-Weibdeh, in het centrum van de hoofdstad. Volgens vicepremier Taoufik Krichane was het gebouw “oud en vervallen”, en kan dat de instorting verklaren. Omliggende gebouwen worden geïnspecteerd.

Het parket heeft een onderzoek geopend.