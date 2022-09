Matroos Pearl Harbor ruim 80 jaar na zijn dood begraven

Het stoffelijk overschot van een matroos die bij de Japanse aanval op Pearl Harbor werd gedood, is dinsdag, meer dan 80 jaar na zijn overlijden, begraven op Arlington National Cemetery in het Amerikaanse Washington. Dat meldt een woordvoerder van de begraafplaats.

Herbert Jacobson, bijgenaamd Bert door zijn familie, was 21 toen hij omkwam bij de verrassingsaanval op Pearl Harbor, de grootste Amerikaanse militaire basis in de Stille Oceaan. Pogingen om zijn lichaam te identificeren zijn verschillende keren mislukt. Een laatste poging in 2015 was wel succesvol, mede dankzij de wetenschappelijke vooruitgang, maar het duurde tot 2019 tot zijn lichaam formeel werd geïdentificeerd. Door de COVID-pandemie kon de begrafenis ook niet meteen erna plaatsvinden.

Sinds 2003 zijn 361 individuele stoffelijke overschotten van het slagschip USS Oklahoma geïdentificeerd, waaronder dat dus van Bert Jacobson, aldus het agentschap van het Amerikaanse Ministerie van Defensie, dat verantwoordelijk is voor de identificatie van de lichamen van soldaten die krijgsgevangenen waren of vermist werden sinds de Tweede Wereldoorlog.

De USS Oklahoma. — © AP

Bij de aanval op Pearl Harbor, op 7 december 1941, kwamen meer dan 400 mensen aan boord van de USS Oklahoma om het leven. Het oorlogsschip werd twee jaar later weer vlotgetrokken en de lichamen werden geborgen en begraven op Hawaii.