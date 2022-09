Jury trekt zich terug voor beraadslaging over seksueel misbruik door R. Kelly

De juryleden in de rechtszaak tegen R. Kelly in Chicago zijn dinsdag met hun beraadslagingen begonnen. Dat melden Amerikaanse media. Zij trokken zich terug voor hun overleg nadat zij de slotpleidooien hadden gehoord van de advocaten van de zanger en twee van zijn kompanen die ook terechtstaan.

In totaal wordt de 55-jarige Kelly verdacht van dertien vergrijpen, waaronder het produceren van kinderporno, het verleiden van minderjarigen tot seks en het belemmeren van de rechtsgang. Zijn twee partners worden verdacht van het terugkopen van oude seksvideo’s uit de collectie van Kelly die als bewijs zouden kunnen dienen in een mogelijke zaak.

Tijdens de zaak werden ook beelden getoond die zijn gemaakt van het misbruik. Een van de belangrijkste getuigen is een vrouw die ’Jane’ wordt genoemd en veertien jaar oud was toen zij zou zijn verkracht door Kelly.

Kelly wordt al sinds de jaren negentig beschuldigd van (kinder)misbruik. Zelf heeft hij altijd gezegd onschuldig te zijn. De zanger, die sinds 2019 vastzit, werd eind juni in New York al schuldig bevonden voor onder meer het leiden van een organisatie die als doel had vrouwen en minderjarige meisjes te misbruiken.