Lewandowski loopt stevige kater op bij terugkeer naar Bayern

De avond kondigde zich nog zo mooi aan voor Robert Lewandowski. Enkele Bayern-fans toonden een spandoek met de tekst “Danke, Robert”, hij antwoordde door terug te wuiven. Met een kleine glimlach liep hij het veld van ‘zijn’ Allianz Arena in. Klaar om Bayern-prominenten zoals technisch directeur Hasan Salihamidzic, die toch wat steekjes uitgedeeld had na het vertrek van de zevenvoudige topschutter van de Bundesliga, lik op stuk te geven.

In de laatste drie ontmoetingen tussen de twee teams scoorde Bayern München veertien keer, maar nu was het een ander verhaal. Der Rekordmeister lijkt een beetje de weg kwijt nu Lewandowski voor Barcelona uitkomt. “Sadio Mané grapt al tien dagen dat ik de bal niet per ongeluk naar Lewandowski moet passen”, lachte Thomas Müller nog op de persconferentie voor de match. Maar Barcelona had geen hulp van de thuisploeg nodig om Lewandowski in stelling te brengen. Na een knappe dribbel van Ousmane Dembélé kwam de Pool op het kwartier oog in oog met Manuel Neuer. De Pool trapte echter wild over. Even later trapte hij een voorzet van Marcos Alonso pal op zijn ex-ploegmaat.

© ISOPIX

Bayern probeerde wel dominant te spelen in balbezit, maar mocht gewoon van heel veel geluk spelen dat het niet al in het krijt stond. Pedri kapte zich vrij in het strafschopgebied, maar mikte binnen het bereik van Neuer. Raphinha besloot twee keer rakelings naast. En op slag van rust kroop de thuisploeg helemaal door het oog van de naald toen Barcelona geen strafschop kreeg na een ingreep van Alphonso Davies op de aalvlugge Dembélé.

Maar meteen na rust gebeurde wat niemand in Beieren had zien aankomen: Bayern scoorde. Lucas Hernandez buffelde een hoekschop binnen voor de 1-0 en enkele minuten later werd de voorsprong zowaar al verdubbeld toen Leroy Sané door de Barcelona-verdediging geloodst werd. Lewandowski kwam niet meer in het stuk voor en zo niks meer doen om zijn misser van eerder op de avond ongedaan te maken. Bayern München staat op kop van groep C in de Champions League met zes op zes, Barcelona deelt de tweede plek met Inter, dat met 0-2 ging winnen bij Viktoria Plzen.