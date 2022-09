REACTIES. Blauw-zwart straalt na historische zege, Kamal Sowah: “Kunnen nog geweldige dingen doen”

Club Brugge pakt voor het eerst in de geschiedenis zes op zes in de Champions League. Op bezoek bij Porto haalde het stevig uit. Na de wedstrijd waren er dan ook niets dan lachende gezichten te zien in het Brugse kamp.

“Dit was een geweldig moment om mijn eerste goal voor Club Brugge te maken”, straalde Kamal Sowah na de 0-4-zege bij Porto voor de camera’s van VTM. “Zeker omdat ze in de Champions League viel. Voor mij is dit echt fantastisch. Ik heb zo hard gewerkt voor deze kans.”

“We hebben dit moment echt verdiend als team. Nu kunnen we vieren met de fans en dan moet de focus op de volgende match, het is nog niet gedaan. Maar ik denk dat we nog geweldige dingen kunnen doen.”

Hans Vanaken ziet volwassen Club drie punten pakken: “Het plannetje klopte echt”

Hans Vanaken stond voor een keer niet op het scorebord, maar was wel opnieuw belangrijk bij blauw-zwart. “We kwamen met een plannetje naar hier, en dan moet je wat geluk hebben dat dat dan goed uitdraait”, klonk het bij de aanvoerder. “We hadden een goede dag vandaag en kwamen snel op voorsprong via een strafschop. Daarna kregen ze het moeilijk om uit te voetballen. Ze vonden geen opening en beperkten zich tot het spelen van lange ballen. We wisten dat we hun centrale verdedigers mochten laten voetballen. Het plaatje klopte echt.”

“In de tweede helft hebben ze ons stevig onder druk gezet, maar daardoor kwam er veel ruimte voor ons om te voetballen.”

Jutgla: “Vanaken vond het goed dat ik de penalty nam”

Ik ben heel blij voor de fans van Club Brugge die mee naar Porto gereisd zijn. Deze zege is voor hen”, zei Man van de Match Ferran Jutgla achteraf voor de camera’s van Proximus. “Ik zal wel berichtjes van mijn ouders hebben nu, ik kan niet wachten om mijn telefoon te pakken en met hen te praten. Ik ben hier enorm blij om, een jaar geleden was het maar moeilijk voor te stellen dat ik nu hier zou staan. Dit is een heel emotioneel moment voor mij, ik heb hard moeten werken om hier te komen.”

Jutgla was goed voor een goal en een assist. Bij de 0-1 was hij het die tot ieders verrassing de penalty voor Club Brugge nam. “Ik nam die bal omdat ik veel vertrouwen heb. Ik was het gaan vragen aan Hans en hij keurde het goed”, vertelde de Spanjaard.

Simon Mignolet: “Nu moeten we rustig blijven. Er is nog een lange weg te gaan”

“Ik geloof dat we een volgende stap in ons Europese verhaal gezet hebben”, zei Simon Mignolet voor de camera’s van Proximus na de 0-4 tegen Porto. “Om die stap te zetten, moesten we in eerste instantie heel erg goed verdedigen. We hebben nu twee keer op rij de nul gehouden en vier keer gescoord op verplaatsing in Porto. Dat is een geweldig resultaat.”

Al bleef de Club-doelman wel nuchter. “Het hing af van details: die penalty die onze kant uit viel, die kans op de 1-1 die ik gelukkig kan redden. Zo’n dingen maken de avond voor ons een pak gemakkelijker. Zo is het een heel mooie avond om deel uit te maken van Club Brugge. We wisten dat in deze groep iedereen van iedereen kan winnen, daarom moeten we zelf zorgen dat we niet makkelijk te kloppen zijn. Dat wij twee keer de nul houden, geeft ons stabiliteit. Wij weten ook dat wij het talent hebben om het verschil te maken op de tegenaanval. Leverkusen wint nu van Atlético, dat is voor ons misschien een minder resultaat. Maar dat toont wel aan dat iedereen van iedereen kan winnen. Nu moeten we rustig blijven. De vorige campagnes zijn we ook sterk begonnen, maar we hebben geleerd dat het goed doen in je eerste twee matchen niet automatisch betekent dat je gekwalificeerd bent. Er is nog een lange weg te gaan.”