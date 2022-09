Vlaams minister Matthias Diependaele: “Bij ongewijzigd beleid stevenen we af op begrotingstekort van 450 miljoen euro”

Volgens nieuwe cijfers stevent de Vlaamse begroting volgend jaar af op een tekort van 450 miljoen euro. Dat heeft Vlaams minister van Financiën en Begroting Matthias Diependaele (N-VA) gezegd bij Radio 1. Bij de begrotingsopmaak in maart ging de regering-Jambon nog uit van een tekort van 600 miljoen euro. Toch is dat kleinere begrotingstekort voor Diependaele geen reden om de begrotingsteugels te laten vieren.

De Vlaamse regering buigt zich woensdag op een extra ministerraad over de energiecrisis en mogelijke bijkomende maatregelen. De vraag is of de regering-Jambon al voor de Septemberverklaring van 26 september knopen zal doorhakken en of er naast specifieke energiemaatregelen ook al versneld een akkoord kan gevonden worden over andere maatregelen, bijvoorbeeld de indexering van het Groeipakket.

Andere vraag is hoeveel budget Vlaanderen kan en wil vrijmaken om de nieuwe crisis het hoofd te bieden. Regeringspartij Open VLD voerde eerder deze week alvast de druk op “’Op een moment dat bakkers en slagers zo veel verlies maken dat ze ermee dreigen te stoppen, vind ik het vreemd dat de N-VA zegt dat de zakken dichtgenaaid zijn”, zo zei Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert maandag in Terzake. “We moeten al die bedrijven en zelfstandigen helpen met overbruggingssteun zodat ze deze winter doorkomen. De Vlaamse regering heeft wel degelijk nog veel middelen.”

Maar Vlaams minister van Financiën en Begroting Matthias Diependaele (N-VA) blijft intussen hameren op het belang van begrotingsorthodoxie. Volgens hem moet Vlaanderen “gerichte maatregelen” nemen, specifiek gericht op “mensen en bedrijven die het nodig hebben”. Maar de budgettaire teugels laten vieren, is volgens de N-VA-minister geen goed idee. “We mogen de ogen niet sluiten voor een begroting die nog altijd niet op het spoor zit”, zo zei Diependaele dinsdag in het Vlaams Parlement.

Ook nu blijkt dat het begrotingstekort iets lager lijkt uit te vallen dan verwacht, blijft Diependaele voorzichtig. “Ik begrijp de urgentie en ik begrijp de vragen. Maar we moeten op een verstandige manier met die centen omgaan. We moeten goed kijken waar we in investeren en welke ondersteuning we bieden, maar niet op een manier alsof het gaat om een zak geld die oneindig is. We moeten maatregelen nemen, maar we moeten ook het oog op de begroting houden”, zo zei Diependaele in De Ochtend.

“Gericht ingrijpen”, is volgens Diependaele de boodschap. “Een beetje zoals bij corona moeten we de gezonde ondernemingen overeind houden en die ondernemingen ondersteunen die het effectief nodig hebben. Zomaar facturen gaan oppikken is geen structurele oplossing. Dan schuiven we het probleem voor ons uit”, aldus nog Diependaele.