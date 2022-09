VS: “Rusland gaf 300 miljoen dollar uit aan beïnvloeding van politici”

Rusland heeft sinds 2014 meer dan 300 miljoen dollar (omgerekend 300 miljoen euro) uitgegeven om in het geheim politici in zeker 24 landen te beïnvloeden, meldt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie baseert zich op een beoordelingsverslag van de Amerikaanse inlichtingendienst dat dinsdag is vrijgegeven. Het gaat slechts om “het topje van de ijsberg”, zegt een hooggeplaatste functionaris van de Amerikaanse president Joe Biden.