Al ruim 800 mensen geëvacueerd na nieuwe brand in de Gironde

Door een nieuwe bosbrand in het departement Gironde in het zuidwesten van Frankrijk zijn sinds maandag ongeveer 840 mensen geëvacueerd. Volgens de lokale autoriteiten is als gevolg van de brand al meer dan 3.200 hectare natuur verloren gegaan.

Het departement heeft een gerechtelijk onderzoek ingesteld naar de oorzaak van de brand, die maandagmiddag uitbrak bij de plaats Saumos. Het gebied heeft momenteel te maken met recordtemperaturen. In de stad Bordeaux, zo’n 40 kilometer ten oosten van de plaats, werd het maandag 37,5 graden. De laatste keer dat het daar in de maand september zo warm werd was volgens de weerdienst Météo France in 1987.

Hulpverleners maakten dinsdag bekend dat ongeveer vijfhonderd mensen gedwongen zijn geëvacueerd. Later op de dag leidde de brand tot de evacuatie van nog eens zo’n driehonderd mensen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Wel zijn zeker vier huizen door het vuur verwoest. Ook in de nacht van dinsdag op woensdag gaan brandweerlieden door met de bestrijding van het vuur.

Afgelopen zomer werd Frankrijk geteisterd door meerdere grote bosbranden. In de Gironde ging bijna 30.000 hectare verloren.