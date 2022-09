Europees Hof van Justitie veroordeelt Google tot monsterboete van 4,125 miljard euro

Het Gerecht van de Europese Unie, een onderdeel van het Hof van Justitie in Luxemburg, veroordeelt Google en moederbedrijf Alphabet tot een boete van 4,125 miljard euro. Google verliest daarmee een belangrijke veldslag in haar juridische oorlog met de Europese Commissie, maar de techgigant kan wel nog in hoger beroep gaan.

Google was bij het Gerecht van de Europese Unie in beroep gegaan tegen een veroordeling door de Europese Commissie in 2018. De Commissie had de Amerikaanse techgigant toen een monsterboete opgelegd van 4,34 miljard euro omdat Google misbruik zou hebben gemaakt van de machtspositie met besturingssysteem Android.

Volgens de Commissie legde Google fabrikanten van Android-toestellen en netwerkoperatoren “illegale beperkingen op om zijn machtspositie te versterken”. Zo werden fabrikanten bijvoorbeeld verplicht om de Google Search-applicatie en de browserapp Google Chrome te installeren als voorwaarde om een licentie te krijgen voor Play Store, de appstore van Google. Daardoor zijn gebruikers eerder geneigd deze apps te blijven gebruiken, aldus de Commissie.

Ook zou Google grote fabrikanten grote bedragen betaald hebben om Google Search vooraf al te installeren en inclusief te leveren. Tot slot verhinderde Google om mobiele apparaten te verkopen die op alternatieve besturingssystemen van Android draaiden die niet door Google waren goedgekeurd.

In zijn uitspraak van woensdag bevestigt het Gerecht van de Europese Unie grotendeels de beslissing van de Europese Commisie, al oordelen de EU-rechters wel dat de Commissie “de rechten van verdediging van Google heeft geschonden” door aan Google een hoorzitting te weigeren. Op die manier heeft de Commissie “Google de mogelijkheid ontnomen om haar verdediging beter te verzekeren”, meent het Gerecht.

Google had aan de Europese rechtbank ook een onafhankelijk oordeel gevraagd over het boetebedrag. Het Gerecht van de Europese Unie heeft die oefening gedaan en verlaagt de boete van bijna 4,343 miljard euro naar 4,125 miljard euro.

Google kan nog in hoger beroep gaan tegen de beslissing van het Gerecht van de Europese Unie. Dat beroep moet ingediend worden binnen de twee maanden en tien dagen na de notificatie van de beslissing van het Gerecht.