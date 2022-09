Oud-spelers en ex-coaches nemen afscheid van Michel Verschueren: “Hij was de cement van Anderlecht”

Aimé Anthuenis trok van KRC Genk naar Anderlecht waar hij van 1999 tot en met 2002 de sportieve leiding op zich nam en samenwerkte met de woensdag overleden Michel Verschueren. Bij Genk was Anthuenis net kampioen geworden, hij deed dat bij Anderlecht de volgende twee seizoenen over. Daarna was de chemie tussen beide partijen op en in 2002 werd Anthuenis bondscoach bij de Rode Duivels.

“Men heeft mij dikwijls gevraagd hoe het was om met Michel Verschueren samen te werken. Ik kan daar enkel op antwoorden dat hij altijd zeer correct was”, zegt Anthuenis. “Hij bemoeide zich ook niet met het sportieve maar hij was zeker een soort van bezieler van Anderlecht. Voor mijn periode was hij al bezig met het sociogebeuren, loges en de vip-toestanden. Ik zag hem als een heel begeesterend man, bijzonder actief met sterke ideeën. Mister Michel was ook van alles op de hoogte bij Anderlecht. Hij wist alle nieuws van spelers tot aan de top van het bestuur. Hij stond ook zeer dicht bij Roger en Constant Vanden Stock. Hij was een man met het hart op de tong en de tussenpersoon tussen alle geledingen van de club.”

Volgens Anthuenis had Verschueren een bijzondere visie. “Hij begon als fysical trainer bij Eendracht Aalst en is door de jaren heen verder doorgegroeid tot bij Anderlecht. Hij was de bezieler van het horecagebeuren in het stadion, het befaamde Saint Guidonrestaurant. Michel Verschueren was een manager die alles beheerde maar iedereen liet werken. Als trainer van Anderlecht liet hij me doen. Hij bemoeide zich niet met mijn werkwijze maar vond wel dat er resultaten moesten geboekt worden. Was het werk goed, dan steunde hij u ten volle. Eigenlijk was Michel Verschueren de cement van Anderlecht”, aldus Anthuenis.

Zetterberg: “Michel was tevreden toen ik mijn haren knipte”

Ook Pär Zetterberg, de Zweedse gewezen winnaar van de Gouden Schoen in dienst van paars-wit, betreurt het overlijden van ‘Mister Michel’.

“Ik wist dat Michel niet goed te been was en dat hij een serieuze klap had gekregen bij het overlijden van zijn vrouw, maar toch ben ik in shock van dit nieuws. Ik ben er oprecht niet goed van. Een grote meneer is heengegaan. Michel heeft een belangrijke rol gespeeld in de uitbouw van Sporting Anderlecht. Zonder hem zou de club niet zijn wat ze vandaag is. Michel zette de club steeds op de eerste plek, ik was ook zo, vandaar dat we altijd een goeie relatie gehad hebben.”

“Er was veel onderling respect tussen ons. Een paar maanden geleden had ik hem nog aan de telefoon en nu… (zwijgt even) Ik zal nooit vergeten hoe Michel me op de vingers tikte toen ik als tiener bij Anderlecht arriveerde. Ik droeg oorbellen en had lange haren, hij vond dat niet bij Anderlecht passen en wilde dat ik deftiger voor de dag kwam. (lacht) Maar ik weigerde mijn haren te knippen. Toen ik nadien toch overstag ging, was Michel heel tevreden. Mocht ik hem nog iets kunnen zeggen, dan is het een grote ‘merci’. Michel heeft me mee gevormd.” (pjc)

Deschacht: “Als ik dacht dat één iemand nooit zou sterven…”

“Ik heb Michel maar één jaar gekend als manager, en ’t was meteen mijn belangrijkste jaar”, aldus Olivier Deschacht. “Hij geloofde in mij, heeft mij mijn eerste profcontractje gegeven. Hoewel hij nadien niet meer mijn baas was, zijn we altijd contact blijven houden. Ook de laatste tijd nog. Vorige maand hebben we gebeld, we praatten honderduit over voetbal. Hij klonk goed, daarom ben ik zo verrast… Michel had altijd zo veel energie, als ik van één iemand dacht dat hij nooit zou sterven, dan was hij het wel. Michel was een man uit één stuk, hij zei altijd wat hij dacht. Het straffe is: meestal had hij het nog bij het rechte eind ook. Michel ging de waarheid niet uit de weg en maakte spelers zo beter. Ik zal hem missen.” (pjc)

De Boeck: “Als je hard werkte, mocht je Michel alles vragen”

“Michel heeft me destijds naar Anderlecht gehaald, samen met Constant Vanden Stock. Wij hebben altijd een goed contact gehad, een paar maanden geleden hebben we nog gebabbeld naar aanleiding van zijn verjaardag”, stelt Glen De Boeck. “Michel was rechtdoorzee, je wist wat je aan hem had. Hij had een ijzeren mentaliteit, wat ik vandaag soms mis in het voetbal. Als je hard werkte – zoals hijzelf deed -, dan mocht je aan Michel alles vragen. Liep je de kantjes eraf, dan durfde Michel wel eens je premie inhouden. En dan moest je achteraf niet komen klagen. Vandaag is dat ondenkbaar. Qua mentaliteit pasten wij wel bij mekaar. Michel is een hele grote meneer. Sinds ik het nieuws vernomen heb, heeft het mijn gedachten beheerst.” (pjc)

De Mos: “Stond op het veld altijd met zijn sleutelbos van Anderlecht te zwaaien”

Aad De Mos: “Michel was natuurlijk de man die samen met Constant Vanden Stock furore heeft gemaakt bij Anderlecht en ze naar vele prijzen heeft geleid. Michel was ook diegene die mij heeft weggeplukt bij KV Mechelen. Ik herinner mij nog dat hij op het veld altijd met zijn sleutelbos van Anderlecht stond te zwaaien. Toen we met KV Mechelen een bekerwedstrijd op Anderlecht speelden, kwam hij bij mij en zei hij ‘Toch een mooi stadion hé, stel je voor dat je hier trainer kan zijn’. Hij was mij toen eigenlijk al subtiel aan het overtuigen om naar Anderlecht te komen en twee jaar later was het van dat. Bijzonder jammer dat hij er nu niet meer is.” (vva)

Jurion: “Michel was een doordrijver”

“Is Mister Michel overleden? Dat meen je niet. Amai… Kan ik via deze weg mijn medeleven betuigen? Anders laat ik mijn dochter wel eens bellen. Soit, als voetbalkenner kan ik Michel niet goed inschatten, daarvoor hebben we niet nauw genoeg samengewerkt, maar zijn parcours spreekt voor zich”, aldus Jef Jurion. “Ik ken Michel als een echte doordrijver. Hij stopte niet voor hij zijn doel bereikt had en dat beviel Constant Vanden Stock wel. Die gaf hem veel vrijheid op Anderlecht, met resultaat, hé. Michel was een aangename mens. Ik heb hem destijds nog een appartement verkocht in Knokke.” (pjc)

Arnesen: “Hij had een Nederlander kunnen zijn”

“Is Michel dood? Ik zat zelf in het ziekenhuis, ik had er geen internet. Vreselijk, zeg. Ik heb samen met hem hoogdagen beleefd, met Europese successen. Michel was een heel bevlogen man met een ongelofelijke werkethiek”, vertelt Frank Arnesen. “Hij bleef maar gaan, deed werkelijk alles voor de club. Soms was hij net daarom heel hard, bijvoorbeeld tijdens onderhandelingen. ‘Je bent een gangster’, zei ik hem dan. ‘Maar wel een goeie’, repliceerde hij. Daar kon ik zo om lachen, Michel had humor. Toen ik een paar jaar geleden terugkeerde bij Anderlecht als sportief directeur was ik blij om Michel terug te zien. Hij is één van de architecten van Anderlecht. En hij had een grote mond, hé. (lacht) Hij had zomaar een Nederlander kunnen zijn.” (pjc)

Baseggio: “Hij was verliefd op Anderlecht”

“Dit maakt me zo triest”, aldus Walter Baseggio. “Michel Verschueren is een monument van Anderlecht en het Belgische voetbal, hij heeft zo veel betekend. Hij heeft me destijds mijn eerste profcontract gegeven. Dat deed hij niet zomaar: Michel kwam geregeld naar de jeugdelftallen kijken, hij wist zeer goed welke talenten de club had. Dat typeerde hem: hij was er altijd mee bezig, Michel was verliefd op Anderlecht. Hij was ook bijna elke dag op training van het eerste elftal. Hij wilde weten hoe we ons voorbereidden, zodat hij juiste analyses kon maken. Michel kon hard zijn, maar was tegelijk heel menselijk: zijn deur stond altijd open. Ik ben vaak in zijn bureau binnengestapt om gewoon een praatje te slaan, we kwamen goed overeen.” (pjc)