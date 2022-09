Wales mist geblesseerde Aaron Ramsey tegen Rode Duivels in de Nations League

De Welshe bondscoach Rob Page heeft een selectie met 28 spelers bekendgemaakt voor de laatste twee wedstrijden in de Nations League tegen België en Polen. Opvallende afwezige is Aaron Ramsey. De centrale middenvelder is out met een hamstringblessure.

De 31-jarige Ramsey stapte begin vorige maand van Juventus over naar Nice. Daar ontbrak hij vorig weekend al tegen Ajaccio (0-1 winst) en ook het komende tweeluik met Wales komt te vroeg. “Het is beter dat het nu gebeurt dan vlak voor het WK. Zijn lichaam geeft hem een kleine waarschuwing dat hij niet te veel mag doen”, zegt bondscoach Page, die ook winger Harry Wilson (Fulham) mist. Gareth Bale is er na zijn transfer van Real Madrid naar Los Angeles FC wel bij. De 17-jarige middenvelder Luke Harris (Fulham) is de enige nieuwkomer.

Wales komt op 22 september naar het Koning Boudewijnstadion en ontvangt drie dagen later in Cardiff Polen. Met 1 op 12, een punt thuis behaald tegen de Rode Duivels, staan de Welshmen vierde en laatste in groep 4 van de Nations League A. Nederland leidt met 10 punten voor België (7 punten) en Polen (4 punten).

© PRESSE SPORTS

Rob Page hoopt de degradatie naar de B-groep nog te ontlopen. “We willen in de A-liga blijven en matchen spelen tegen landen als Nederland en België. Om dit te kunnen doen, moeten we proberen beide wedstrijden te winnen. Na de eerste wedstrijd tegen de Belgen zullen we meer weten.”

Op het WK in Qatar is Wales onderverdeeld in een groep met de Verenigde Staten (21 november), Iran (25 november) en Engeland (29 november).