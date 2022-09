Donny M. geeft ontvoering en moord op Gino (9) toe, moeder wordt uit de rechtszaal gezet na scheldpartij

De 22-jarige verdachte staat vandaag, woensdag, voor de rechter in Maastricht in een eerste, niet-inhoudelijke zitting in de zaak. Het was voor het eerst dat verdachte en nabestaanden oog in oog stonden met elkaar.

“Wat er is gebeurd, wat ik heb gedaan is afschuwelijk, het had niet mogen gebeuren”, zei M. zelf over de feiten. Tijdens het verhoor heeft de man bekend dat hij het jongetje in de badkamer verstikte met een kussen.

Hij gaf toe Gino die zomerdag te hebben ontvoerd. Nadat hij kind seksueel had misbruikt, gaf hij hem xtc en een soort viagra om hem te kalmeren om hem nadien in de badkamer te verstikken met een kussen.

Het lichaam van Gino werd een aantal dagen na zijn ontvoering aangetroffen in Geleen, vlak bij de woning van M.

© rr

De zitting werd kort na het begin stilgelegd omdat de moeder van Gino haar emoties niet kon bedwingen. Ze begon te gillen naar de verdachte. Ze schreeuwde onder meer “monster” en “vuile rat” naar hem. De rechter besloot daarop dat ze de zaal moest verlaten en de zitting werd tijdelijk stilgelegd.

Geen onbekende voor justitie

Gino verdween op 1 juni toen hij aan het voetballen was in Kerkrade, niet ver over de Belgisch-Nederlandse grens.

Honderden mensen hielden tevergeefs zoekacties in de hoop het jongetje snel te vinden.

De politie pakte 4 juni de 22-jarige M. op in zijn woning in Geleen. Getuigen hadden de politie op het spoor gezet. Niet veel later wees hij aan waar het lichaam van Gino lag. Dat was op een steenworp afstand van zijn woning, achter een uitgebrand pand in de wijk Landgraaf.

M. was geen onbekende voor het gerecht. In 2017 werd hij veroordeeld wegens mishandeling en bedreiging van twee kinderen en het misbruik van zeker één van hen.

LEES OOK. Twee kinderen zagen vermoorde Gino (9) voor het laatst: ‘voetbaltrainer’ sleurde jongen auto in (+)