Weduwe van Bataclan-terrorist gerepatrieerd van Syrië naar Frankrijk

De weduwe van Samy Amimour, één van de drie terroristen die in november 2015 een bloedbad aanrichtten in de Bataclan, is naar Frankrijk gerepatrieerd. Dat gebeurde afgelopen zomer, toen zestien vrouwen uit Syrië naar Frankrijk zijn gehaald, zo vernam het Franse persagentschap AFP van bronnen dicht bij het dossier. Al die vrouwen werden in Frankrijk aangeklaagd en in voorlopige hechtenis geplaatst.

De weduwe van Amimour is Kahina El H. Ze werd geboren in januari 1997 en trok in 2014 naar Syrië, zo’n twee maanden na de aanslag op Charlie Hebdo. Daar trouwde ze kort na haar aankomst met Samy Amimour. Die was één van de protagonisten van de aanslagen van 13 november in Parijs. Eind 2014 stuurde Kahina El H. een video naar de zus van haar man, waarin ze dreigde om naar Frankrijk te komen en “ongelovigen af te slachten”. Ze was ook te zien in een video met een kalashnikov. Ook één van haar vriendinnen die geen sluier meer droeg, kreeg doodsbedreigingen. Na de aanslagen van 13 november schreef ze “haar man te hebben aangezet tot actie en fier te zijn op hem”.

Frankrijk is net als België bezig met het repatriëren van landgenoten uit Syrië, die daar vast zitten sinds de val van het kalifaat in 2019. Begin juli werden zestien moeders en 35 minderjarigen gerepatrieerd naar Frankrijk. Eén van hen was de bekende jihadiste Emilie König. Nu is bekend dat ook de weduwe van Amimour deel uitmaakte van de groep gerepatrieerden.