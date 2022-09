Brussels Airlines schrapt dozijn vluchten door staking van Franse luchtverkeersleiders

De staking van de luchtverkeersleiders in Frankrijk vrijdag heeft ook gevolgen voor Brussels Airlines. De luchtvaartmaatschappij schrapt in totaal twaalf vluchten, zegt een woordvoerster.

“Op vraag van de Franse luchtoperatoren annuleren we donderdagavond twee late avondvluchten en vrijdag een totaal van vijf rotaties (dus vijf heen- en vijf terugvluchten, red.)”, aldus woordvoerster Maaike Andries.

De Franse luchtvaartmaatschappij Air France liet woensdag weten dat ze vrijdag 55 procent van haar korteafstandsvluchten zal schrappen en 10 procent van de langeafstandsvluchten. Dat komt overeen met ongeveer 400 van de 800 vluchten die gepland waren.

De Franse luchtvaartautoriteit had dinsdag luchtvaartmaatschappijen opgeroepen om de helft van hun vluchten in, van en naar Frankrijk te schrappen wegens de aangekondigde staking. De luchtverkeersleidersvakbond SNCTA eist met de actie garanties over compensaties voor de hoge inflatie en over toekomstige rekruteringen.

De vakbond dreigt ook al met een nieuwe staking, van 28 tot en met 30 september.