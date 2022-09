Meest bizarre rechtszaak van 2022: Nederlandse club Heerenveen moet mascotte opnieuw in dienst nemen

De Nederlandse voetbalclub zette hem in februari van dit jaar op non-actief, omdat er volgens de clubleiding een onwerkbare situatie was ontstaan. Zo zou hij mensen hebben bedreigd. Heerenveen diende vervolgens een verzoek tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst in. Pasveer was het hier niet mee eens en vocht de zaak aan. En met succes.

Heerenveen moet hem terugnemen in dienst. Ook moet de club de proceskosten betalen. Pasveer werkt sinds 2009 als onderhoudsmedewerker in het Abe Lenstra-stadion. Hij is er 26 jaar vrijwilliger en zit sinds 2000 in het pak van mascotte Heero.

In gesprek met De Telegraaf deed Pasveer zijn kant van het verhaal. ,,Ik heb gestreden voor mijn recht”, zegt Pasveer. “Sommige mensen wilden me wegtreiteren bij de club. Mijn gezin is beschadigd. Dat raakt me het meest.” Een snik. ,,Echt waar, jongen. Hoe er met mij is omgegaan, de dubbele moraal die sommigen erop nahouden bij Heerenveen, dat gaat alle perken te buiten. Ik weet dat ik niet de makkelijkste ben. Ik ben snel emotioneel, kom soms hard uit de hoek. Maar ik ben geen meeloper. Ik sta voor wat ik zeg.”

Hoe zit het met de bedreigingen die Pasveer omgekeerd volgens Heerenveen richting zijn leidinggevenden uitte? Roozemond zei vorige maand tijdens de zitting, waar Koopman overigens ontbrak, dat Pasveer hem had verteld dat er ,,een bom onder de club ligt”.Pasveer: ,,Ik kom al 26 jaar bij Heerenveen. Dan hoor je natuurlijk weleens wat. Maar kom op, dit zijn toch geen bedreigingen? Dit zijn woorden, zoals je die weleens hebt in een emotionele discussie. Maar de clubleiding van Heerenveen misbruikt dat gesprek, waardoor ik nu word afgeschilderd als een halve crimineel. Dat doet pijn.”

Heerenveen reageerde zo: “De clubleiding verschilt van mening met de rechter, maar respecteert de uitspraak. Binnenkort zal Pasveer zich weer op de club melden en wordt er gekeken hoe er een vervolg aan zijn werkzaamheden als medewerker onderhoud gegeven kan worden.”