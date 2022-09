FC Barcelona legt goudhaantje Gavi (18) vast met duizelingwekkende afkoopclausule

Gavi ruilde in 2015 de jeugdopleiding van Real Betis voor die van Barça. In aanloop naar het seizoen 2021-2022 werd hij door toenmalig coach Ronald Koeman bij de A-kern gehaald. Hij maakte voor het eerst zijn opwachting in augustus 2021 tijdens het competitieduel tegen Getafe en was toen amper 17 jaar en 24 dagen oud, de op drie na jongste debutant in de clubgeschiedenis.

Intussen is Gavi een vaste waarde in het elftal van coach Xavi en telt hij ook al tien caps achter zijn naam.