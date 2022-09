Acht doden bij bomaanslag door taliban in noordwesten van Pakistan

Een voormalige leider van een proregeringsmilitie en zeven andere mensen zijn gedood bij een bomaanslag die opgeëist is door een lokale tak van de taliban in het noordwesten van Pakistan. Dat hebben de politiediensten woensdag bekendgemaakt.

De aanslag vond dinsdag plaats in Kabal, in de Swat-vallei. Idrees Khan, voormalig leider van een militie die de taliban bekampte, kwam om toen zijn pick-up opgeblazen werd door een explosief dat langs de weg geplaatst was. Volgens de politie kwamen ook zeven andere mensen om het leven, onder wie twee agenten.