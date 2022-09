ING stopt sponsoring Belgische scheidsrechters

ING is al sinds 2010 sponsor van de KBVB en wil dat voor de lange termijn blijven. De bank sloot daarom een nieuwe zesjarige overeenkomst tot en met het Europees Kampioenschap van 2028, zo meldde ze woensdag in een persbericht. Over de financiële omvang van het nieuwe contract wil ING niets zeggen.

“ING België gelooft in de rol die voetbal speelt op het vlak van sociale cohesie en inclusie”, zegt Peter Adams, CEO van ING in België. De bank wil onder de nieuwe overeenkomst veel aandacht geven aan digitale tools. Op middellange termijn willen ING en de voetbalbond bijvoorbeeld een carpooloplossing aanbieden voor ouders van kinderen in amateurclubs.

Momenteel prijkt het logo van ING ook nog op de mouwen van de Belgische scheidsrechters. Maar aan die overeenkomst komt op 31 december 2022 een einde, zo bevestigen beide partijen.

“De vermenigvuldiging van het aantal sponsoractiviteiten zou ons niet in staat hebben gesteld de scheidsrechters ten volle financieel te ondersteunen. Daarom is met de KBVB overeengekomen om ruimte voor anderen te laten”, legt ING België uit in een reactie. “Wij danken de scheidsrechters voor het werk dat zij week na week op elk veld verrichten en hopen dat een ander merk hen de steun kan geven die zij verdienen.”