Spelers van Club Brugge lopen vervelende vertraging op door… een door de bliksem getroffen F16

Vervelend voor de spelers van Club Brugge (en de jongeren van Club NXT), die dinsdag in Porto aan de slag waren in de Champions League. Zij zouden rond 13 uur in Oostende landen en nadien nog een uitlooptraining houden - belangrijk toch voor de recuperatie - maar lopen de nodige vertraging op door… een door de bliksem getroffen F16.