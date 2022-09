“Jumbo-topman Frits van Eerd opgepakt als verdachte in witwasonderzoek”

De 55-jarige Van Eerd zou ook woensdag nog in de cel zitten, aldus de Nederlandse krant. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft die informatie echter nog niet bevestigd. Het wilde alleen kwijt dat er negen verdachten vastzitten in het kader van het onderzoek.

Volgens Het Financieele Dagblad deed de politie dinsdagochtend onder meer een inval in de woning van Van Eerd, in Heeswijk-Dinther.

Een 58-jarige man, de voormalige motorcrosser Theo E., wordt beschouwd als de hoofdverdachte in de witwaszaak. E. zou de Jumbo-topman kennen uit de motorcrosswereld. De andere acht verdachten, onder wie dus vermoedelijk ook Van Eerd, zouden in meer of mindere mate betrokken zijn bij de fraude, aldus de bron.

Volgens het OM werden geld en goederen onder meer witgewassen via transacties in onroerend goed, autohandel en ook via sponsorcontracten in de motorcross.

De Nederlandse supermarktketen meldde dinsdag in een verklaring “dat het onderzoek zich - naar wij hebben begrepen - niet richt op Jumbo”.