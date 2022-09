Karel Geraerts is bij Union op zijn hoede voor Zweedse kampioen: “Onze principes veranderen niet na zege in Berlijn”

Union wil tegen Malmö de goede lijn in Europa doortrekken. Karel Geraerts is wel op zijn hoede voor de Zweedse kampioen: “Wij zaten in pot 4 bij de loting, op papier zijn wij de zwakste ploeg.”

Slecht nieuws op Union: de club kan geen beroep doen op rechterflank Bart Nieuwkoop. De Nederlandse sterkhouder blesseerde zich tegen Genk en is zeker out voor de match tegen Malmö. “Ik hoop hem te recupereren na de interlandbreak”, aldus Karel Geraerts.

De Union-coach verwacht een moeilijke wedstrijd tegen Malmö, dat met Age Hareide nog maar net een nieuwe trainer heeft aangesteld. “Dat kan hen energie geven”, aldus Geraerts. “Een nieuwe trainer zorgt soms voor nieuwe vibes. Malmö is een sterke tegenstander, ze spelen compact voetbal en hebben intelligente spelers. Het wordt opnieuw een interessante test voor ons.”

Op speeldag één ging Union winnen bij Union Berlijn. Zijn de Brusselaars nu favoriet tegen Malmö? “Onze principes veranderen hoe dan ook niet. We mogen niet plots arrogant worden. We zaten in de loting bij pot 4, op papier zijn we de zwakste ploeg in onze poule. We waren goed in Berlijn, we mogen trots zijn, maar straks beginnen we weer van nul. Hoe dan ook is deze wedstrijd nog niet beslissend, de weg is nog lang.”

De zege van Club in Porto kan inspirerend werken, aldus Geraerts. “De Belgische clubs zijn goed begonnen, dat is leuk. De laatste jaren ging het altijd over onze sterke nationale ploeg, het is goed om nu te kunnen tonen dat we op clubniveau ook goed werken.”