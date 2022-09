Hein Vanhaezebrouck waarschuwt AA Gent voor onderschatting: “Shamrock Rovers is niet het zwakke broertje van onze groep”

Na het 0-0 gelijkspel op bezoek bij Molde, gaat AA Gent donderdagavond op zoek naar een eerste driepunter in de groepsfase van de Conference League. Hein Vanhaezebrouck beseft dan ook het belang van die eerste thuiswedstrijd: “Niet omdat het tegen Shamrock Rovers is, maar wel omdat we thuis spelen. Dat is altijd onze bedoeling maar het zal niet eenvoudig zijn.”

De 0-4 stuntzege van Club Brugge op bezoek in Porto zinderde ook in de Ghelamco Arena nog wat na toen Hein Vanhaezebrouck en Michael Ngadeu aanschoven voor de gebruikelijke persbabbel daags voor een Europese wedstrijd: “Je moet alles los van mekaar zien en zeker niet euforisch zijn omdat Brugge won in Porto. Het was een prima prestatie en zes op zes in de Champions League is fantastisch, maar wij moeten ook gewoon zelf de punten pakken om te overwinteren in Europa.”

“Morgen is daarvoor de ideale gelegenheid”, zet de Gentse coach zijn spelersgroep alvast op scherp voor de komst van de Ieren. “Niet omdat het tegen Shamrock Rovers is – ze zijn echt niet het zwakke broertje van onze groep – maar wel omdat we thuis spelen. Dat is altijd onze bedoeling maar het zal niet eenvoudig zijn.”

Het is natuurlijk geen naam als een klok. Shamrock Rovers doet eerder denken aan een jolig theatergezelschap uit Dublin maar voor Hein Vanhaezebrouck kent de selectie van coach Stephen Bradley geen geheimen meer: “Vroeger moest je ter plaatse gaan maar nu heb je al die tools waardoor je alle matchen – al dan niet in stukjes – kunt bekijken. Hierdoor kun je de sterktes en zwakheden van een tegenstander analyseren.”

“Shamrock heeft een technisch vaardige ploeg, ze hebben in de eerste match tegen Djurgardens getoond dat ze niet moeten onderdoen voor de andere ploegen in onze groep. Het wordt voor ons dan ook een flinke strijd om bij de eerste twee te eindigen”, windt Vanhaezebrouck er geen doekjes om.

Op de persconferentie tekenden ook enkele Ierse journalisten present en die vielen net niet van hun stoel toen Vanhaezebrouck verklaarde dat Shamrock Rovers geen typisch kick & rush-voetbal hanteert maar zelfs na hun tussenkomst hield de Gentse coach vol: “Ik zag meer dan één match van hen. Ik begrijp dus niet hoe andere mensen hen typisch Brits noemen. Geen idee wie de scouting deed voor die andere ploegen die hen zo omschreven.”

“Ik ken het Ierse voetbal onvoldoende om in te schatten wat typisch Iers is maar zij zijn een technische ploeg die geen kick & rush spelen. Als dat hetgeen is waar je op alludeert als typisch Iers, nee dus. Het is een heel technische ploeg met spelers die sterk zijn aan de bal en die de bal goed rond laten gaan. Individueel ook sterk. Het is niet iets dat we niet gewoon zijn, we zullen niet geconfronteerd worden met een stijl die we niet kennen.”

“Proberen bij de eerste twee te eindigen”

Vanhaezebrouck zal donderdagavond dan ook niet verrast worden door de Ierse bezoekers, daarvoor heeft de Gentse coach al te zeer zijn huiswerk klaar: “Zij bouwen op van bij hun doelman en hebben enkele prima middenvelders die tussen de linies kunnen voetballen. Jack Byrne is één van hun key players; hij kan een gevaarlijke laatste pass afleveren. Maar ze hebben ook enkele gevaarlijke aanvallers en op de flank kunnen ze ook het nodige gevaar stichten. Het is een team met meer dan twee gevaarlijke heerschappen.”

Vervolgens had Vanhaezebrouck het ook nog even over zijn eigen team. Op de laatste training – die ook gedeeltelijk toegankelijk was voor de pers – bleek al dat Nurio Fortuna, Elisha Owusu en Andrew Hjulsager opnieuw fit zijn: “Zij zullen ook al meteen bij de selectie zitten. We hebben niet zoveel jongens beschikbaar maar op die manier kunnen we een ruime selectie maken.”

Slecht nieuws over drie spelers: “Niet fit geraakt”

Minder goed nieuws kwam er over Sulayman Marreh, Matisse Samoise en Darko Lamajic: “Zij zijn niet fit geraakt. De afwezigheid Matisse is in principe niet van lange duur maar we moeten het nog even zien of hij tegen zondag speelklaar raakt. Julien De Sart is nu al een maand aan het revalideren, het gaat gestaag vooruit. Hij zit op schema.”

Tenslotte kwam Vanhaezebrouck nog even terug op de inspanningen die Shamrock Rovers en andere Ierse ploegen leveren om ook op Europees niveau een rol van betekenis te kunnen spelen: “Het is nooit makkelijk maar het is mogelijk, dat hebben wij ook bewezen toen we actief waren in de Europa en Champions League. Club Brugge toonde het gisterenavond nog. Als je je enkele jaren op rij Europees speelt, word je steeds sterker. Zij hebben ook enkele spelers met ervaring in Europa”, aldus de Gentse coach die zijn betoog afsloot met een voorspelling.

“Er is geen zwak broertje in deze groep, dat zag je op de eerste speeldag. Die twee ploegen in de andere match waren ook perfect aan elkaar gewaagd en het zou met niet verbazen als het ook nu weer twee keer heel close zal zijn. We zullen proberen om bij de eerste twee te eindigen maar ik ben er zeker van dat een Ierse club op een bepaald ogenblik ook zal doorstoten naar de knock-out-fase maar hopelijk zijn wij daar nu al niet het slachtoffer van.”