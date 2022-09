Donderdag worden bewakingsbeelden vertoond op proces aanslag Nice

Iedereen zal de beelden kunnen zien, zowel publiek als pers. Ze zullen in Parijs worden getoond, waar het proces plaatsvindt, en in de zaal in Nice waar nabestaanden het proces kunnen volgen.

Er bestaat één, verzegeld, exemplaar van vier minuten en 17 seconden aan bewakingsbeelden. Die beelden zijn erg gewelddadig, maar tegelijk moeten ze meer duidelijkheid verschaffen aan het hof, zei voorzitter Laurent Raviot woensdag. Hij heeft de beelden dinsdagavond al kunnen bekijken, in aanwezigheid van de advocaten. Op de avond van de Franse nationale feestdag reed Mohamed Lahouaiej-Bouhlel met een zware vrachtwagen over de overvolle Promenade des Anglais in Nice.

Enkele advocaten hadden gevraagd om de beelden deels achter gesloten deuren te vertonen, maar daar gaat de rechter niet op in. Wel is het verboden om de beelden op te nemen. Hij raadde aanwezigen die de beelden liever niet zien ook aan om de ogen te sluiten.