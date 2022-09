Soms wordt een interview surreëel. Vorige week zat ik nog gezellig te babbelen met Michel Verschueren, nu is hij er niet meer. Onwezenlijk. Mister Michel was altijd een markant en boeiend figuur, zelfs al merkte je in dat laatste gesprek dat de tijd hem heel snel aan het inhalen was. Zelfs een onsterfelijk man bleek sterfelijk. Een persoonlijke terugblik.