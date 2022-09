Kist van koningin Elizabeth ligt opgebaard in Westminster Hall

De kist met koningin Elizabeth II ligt opgebaard in Westminster Hall, een zaal in het oudste deel van het Britse parlement. De kist blijft er staan tot aan de staatsbegrafenis volgende maandag.

Meerdere Britse politici van allerlei strekkingen waren aanwezig voor de wake. De eerste minister Liz Truss en oppositieleider Sir Keir Starmer stonden zij aan zij, beiden in het zwart gekleed. Ook de leider van de LibDems, Sir Ed Davey, en de premiers van Schotland en Wales, Nicola Sturgeon en Mark Drakeford, waren present.

Eerder op de dag trok de begrafenisstoet met de kist van de Queen door Londen. Ze vertrok rond 15.30 uur Belgische tijd aan Buckingham Palace. Ruim een half uurtje later kwam ze aan in Westminster Hall.

De kist lag bovenop een affuit, die door paarden werd getrokken. Achterop liepen koning Charles III en zijn zonen, de prinsen William en Harry. Ook de andere kinderen van Elizabeth, prinses Anne, prins Andrew en prins Edward, stapten mee op.

© AP

© AP

Alleen prins Andrew en prins Harry waren niet in militair uniform. Die laatste moest zijn militaire titel afgeven toen hij aankondigde het koningshuis te verlaten, Andrew verloor zijn militaire titels wegens het schandaal-Epstein.

Koningin-gemalin Camilla en de vrouwen van William en Harry, Catherine en Meghan, legden de route af met een auto.

Massa aanwezigen

Langs de kant van het twee kilometer lange traject stonden tienduizenden toeschouwers. Sommige mensen hadden uren aangeschoven. In Hyde Park stonden grote schermen waarop de processie te zien was.

Wegens de grote drukte waren de begeleidende paarden getraind om met grote menigtes en onverwachte geluiden om te gaan, zoals de saluutschoten die elke minuut bij Hyde Park werden afgevuurd. De paarden waren zelfs voorbereid op huilende mensen. Om geen onnodig geluid te produceren, werden op Heathrow zestien vluchten geschrapt.

Tijdens de processie werden klassieke dodenmarsen gespeeld zoals de eerste, tweede en de derde van Beethoven, de dodenmars van Mendelssohn en de dodenmars van Chopin. De muziekstukken van Beethoven waren ook te horen op onder meer de begrafenis van prins Philip vorig jaar. Chopin was van de partij op de uitvaart van John F. Kennedy, Winston Churchill en Margaret Thatcher.

© REUTERS

“God save the king”

Na de aankomst in Westminster Hall, hield de aartsbisschop van Canterbury een korte dienst. Koning Charles III en Camilla verlieten nadien het gebouw per auto. Vanuit het publiek werd door sommigen “God save the king” geroepen.

Ook de andere leden van de koninklijke familie hebben Westminster Hall verlaten. Daarbij hielden enkel prins Harry en Meghan elkaars hand vast. Het Britse protocol voorziet erin dat actieve leden van de koninklijke familie elkaars hand niet vastnemen, ook koningin Elizabeth deed dat niet met haar echtgenoot prins Philip. Maar Harry en Meghan hebben hun koninklijke taken opgeheven.

© REUTERS

© via REUTERS

Laatste groet

Vanaf woensdagavond tot de begrafenis maandag mag het grote publiek de kist groeten. De Britse regering waarschuwt voor lange wachttijden, die volgens de media zouden kunnen oplopen tot dertig uur. De wachtrij kan zich in theorie uitstrekken tot zestien kilometer, maar dan dreigt niet iedereen een laatste groet te kunnen brengen.